«Зачем ломать то, что работает». Лоуренс Стролл высказался против новых команд в Формуле-1

Канадский бизнесмен и владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о возможности появления новых команд на стартовой решётке Формулы-1 в связи с одобрение заявки «Андретти» со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА).

«В данный момент, бизнес Формулы-1 в огне. Наш спорт никогда не был в лучшем положении, и я верю, что если что-то не сломано, нет необходимости это чинить.

Я уверенный сторонник того, что всё отлично работает с 10 командами сейчас, и верю, что всё так и должно оставаться», — приводит слова Стролла Sky Sports.

«Андретти» также предстоит получить одобрения организации Формулы-1 для участия в гонках, однако согласно ранее поступавшей информации, нет причин не допускать американскую команду в серию.

Лоуренс Стролл является частичным владельцем и исполнительным председателем «Астон Мартин». За команду также выступает его сын Лэнс Стролл.