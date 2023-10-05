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«Мне не нужны извинения». Расселл — о Ферстаппене, обозвавшего его на ГП Азербайджана

«Мне не нужны извинения». Расселл — о Ферстаппене, обозвавшего его на ГП Азербайджана
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос о своей реакции на инциденты, происходящие во время заездов Формулы-1, в частности его недопонимание с Максом Ферстаппеном в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана в сезоне-2023.

«Это гонки. Физический спорт, хотя иногда он так и не воспринимается. Влияют когнитивный стресс, который вы испытываете, и ваше личное давление. Мы все хотим выполнить свою работу как можно лучше и уважаем это друг в друге.

Никто из нас не собирается намеренно разбиваться или выносить кого-то. Извинения в таких ситуациях никогда не нужны. Неважно, что было сказано. В такие моменты, в течение часа после гонки, то, что ты говоришь, не имеет значения", — сказал Расселл в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

Напомним, на четвёртом этапе сезона-2023 помимо инцидента на трассе, между пилотами также возникла и грубая словесная перепалка.

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