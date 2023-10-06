Формула-1, Гран-при Катара: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 6 октября, на стационарной трассе «Лосаль» в Дохе состоится пятничная тренировка 18-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Катара. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Катара Формулы-1