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Пилот Ф-1 Гасли сравнил ошибочно отменённый гол «Ливерпуля» со скандальным ГП Абу-Даби

Пилот Ф-1 Гасли сравнил ошибочно отменённый гол «Ливерпуля» со скандальным ГП Абу-Даби
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Гонщик «Альпин» Пьер Гасли признался, что разногласия с VAR вокруг недавно незасчитанного гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» напомнили ему Гран-при Абу-Даби 2021 года. Напомним, судья матча не засчитал чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.

«Ситуация с «Ливерпулем» стала некоторым сюрпризом и, безусловно, темой для разговоров. Вчера вечером у нас по этому поводу состоялся разговор, во время которого прозвучали комментарии по поводу Абу-Даби 2021 года. Конечно, это спорт и судьи тоже допускают ошибки. Трудно с этим смириться, когда находишься не на той стороне. Но, повторюсь, это спорт, и, хотя иногда этого не должно происходить, это происходит», — сказал Гасли в эфире Sky Sports.

Напомним, в решающем заезде сезона Формулы-1 2021 года (Гран-при Абу-Даби) Льюис Хэмилтон («Мерседес») уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. После этого в «Королевских гонках» разгорелся большой скандал. Впоследствии пост гоночного директора ФИА покинул Майкл Маси.

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