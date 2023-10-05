Хельмут Марко — о Лиаме Лоусоне: он должен быть пилотом Формулы-1 в 2025 году

Советник «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко рассказал о том, что новозеландский гонщик Лиам Лоусон должен получить место в Формуле-1 в 2025 году.

«Он сильный пилот и один из сильнейших гонщиков, когда-либо участвовавших в дуэлях (на трассе. – Прим. «Чемпионата»).

В следующем году перед ним стоит большая задача в качестве резервного пилота, но в 2025 году он всё равно должен выступать за рулём болида Формулы-1.

У Лоусона определённо есть потенциал стать победителем Гран-при, поскольку он справился со всеми задачами на данный момент времени и показал себя в самых сложных условиях. Его буквально бросили под холодный дождь (во время его дебюта в Зандворте)», – приводит слова Хельмута Марко Racingnews365.

Напомним, ранее стало известно, что Лоусон не получит заветного места в качестве одного из пилотов команды Формулы-1 в сезоне 2024 года.