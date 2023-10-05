Цунода назвал трассу Формулы-1 в Катаре «уничтожителем днищ»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал об опасных местах на обновлённой трассе в Катаре.

«Это трасса уничтожитель днищ. Здесь всегда история с ограничениями на трассе, и они сделали бордюры ещё хуже, потому что, когда вы выезжаете за белую линию, вас ждёт соответствующее наказание, а это, похоже, связано с высоким риском повреждения автомобиля.

Езда по поребрику не должна стать проблемой, но, как только зайдёте за него, это будет похоже на эффект скольжения. Там очень неровное покрытие, пилотировать здесь, особенно в скоростных поворотах, где машина действительно занижена, будет тяжело. Я думаю, даже одна ошибка обойдётся довольно дорого.

Я провёл сессию на симуляторе во вторник, и фотографии пришли в тот же день. Поребрики были действительно агрессивными, и все инженеры были обеспокоены этим», – приводит слова Цуноды F1-Insider.

Напомним, первая тренировка на Гран-при Катара пройдёт 6 октября (16:30 мск).