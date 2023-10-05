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Бергер отреагировал на слух о желании Лоуренса Стролла продать «Астон Мартин» из-за сына

Бергер отреагировал на слух о желании Лоуренса Стролла продать «Астон Мартин» из-за сына
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер дал комментарий по поводу возможной продажи команды «Астон Мартин». Ранее сообщалось, что владелец команды Лоуренс Стролл якобы рассматривает вариант с её продажей государственному фонду Саудовской Аравии. Основной причиной желания Лоуренса продать гоночный коллектив называется разочарование его сына, Лэнса Стролла, в своём потенциале после сезона, проведённого в напарниках с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

«Себастьян Феттель не был должным образом мотивирован. В «Астон Мартин» он был в зоне комфорта и делал только самое необходимое. Алонсо наряду с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером, Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном является одним из немногих великих чемпионов, которые не нуждаются в дополнительной мотивации, чтобы показывать максимальные результаты. Лэнс Стролл сейчас это понимает. Хотя он неплохой гонщик», — приводит слова Бергера F1-Insider.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

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Источник: Лоуренс Стролл может продать команду Ф-1 госфонду Саудовской Аравии
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