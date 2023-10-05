Марко объяснил, с какими проблемами столкнётся Формула-1 в случае прихода «Андретти»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об организационных проблемах, с которыми могут столкнуться команды Формулы-1 в случае прохода американского гоночного коллектива «Андретти». Ранее заявку «Андретти» одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Большинство автодромов достигли своего максимума с точки зрения свободного пространства. Где разместить дополнительную команду на и без того очень узком пит-лейне? В паддоке вам, вероятно, пришлось бы расставить моторхоумы более плотно. Команды в этом не заинтересованы», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на F1-Insider.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Марко посетовал на сокращении финансовых поступлений для команд Формулы-1 в случае прихода «Андретти».