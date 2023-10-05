Лоусон рассказал о звонке Риккардо и о том, когда Даниэль сядет за руль «Альфа Таури»

Новозеландский пилот Лиам Лоусон, который заменяет австралийца Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», рассказал, когда Риккардо сможет вернуться за руль болида команды Формулы-1.

«В понедельник я обедал, и мне позвонил случайный номер по FaceTime. Я был действительно сбит с толку, потому что люди случайно не используют FaceTime.

Я ответил на звонок, и это было просто выражение лица Даниэля. По сути, он сказал, что, пожалуй, позволит мне провести ещё один уикенд.

Вернётся ли Риккардо к Гран-при США? Я думаю, что это определённо цель, это более чем вероятно. Конечно, я не могу сказать наверняка, но думаю, что более вероятно, что он вернётся в Остине.

Но у нас есть больше недели, чтобы дать [ему] больше времени, чтобы подготовиться к этому. Так что я скажу, что это, вероятно, Остин», – приводит слова Лоусона Racingnews365.