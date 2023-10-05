Хэмилтон и Алонсо обозначили позицию по возможному приходу в Ф-1 «Андретти»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделились мнением о возможном присоединении команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА). Оба гонщика поддерживают потенциального новичка.

«Я думаю, это здорово. Всегда чувствовал, что на стартовой решётке недостаточно машин. Конечно, найдутся те, кто будет не рад моей поддержке. Но я думаю, что это здорово. Это возможность создать большее количество рабочих мест. Кроме того, есть возможность, что свободное место получит потенциальная девушка-пилот. Так что это открывает больше возможностей. Да и гонки, думаю, будут более захватывающими», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

«Отличная команда. Я знаю Майкла, и было бы здорово, если б имя Андретти добавилось к участникам Формулы-1. За такого рода решения ответственны ФИА, FOM, а также команды. Не знаю точно, что ещё добавить, но, каким бы ни было окончательное решение, я его приму. Мне нравится Майкл, мне нравится его организация, но я также понимаю и позицию других. Сам я буду поддерживать любую позицию «Астон Мартин» — меня устроит любой вариант», — сказал Алонсо.

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