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Макс Ферстаппен — о квалификации в Ф-1: предпочитаю обычный формат, он более захватывающий

Макс Ферстаппен — о квалификации в Ф-1: предпочитаю обычный формат, он более захватывающий
Макс Ферстаппен
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему больше нравится обычный формат квалификации, то есть без спринтерских гонок.

«Я предпочитаю обычный формат гонок. Я думаю, что это просто более захватывающе. Особенно в квалификации, ты можешь выкладываться на пределе возможностей, потому что что ты знаешь больше о том, что ты делал на практике.

Например, в Сузуке, если вы проведёте первую практику, а затем сразу отправитесь в квалификацию, вы рискуете столкнуться с большими проблемами. Это в итоге не принесёт никакого удовлетворения», – приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Напомним, Ферстаппен является двукратным чемпионом мира в составе «Ред Булл». По итогам Гран-при Катара голландец может стать чемпионом сезона 2023 года в Формуле-1.

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