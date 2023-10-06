Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес: второе место в личном зачёте важно для меня

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, насколько важно занять второе место в личном зачёте Формулы-1 по итогам сезона 2023 года.

«Второе место в личном зачёте важно для меня, потому что сейчас это максимально возможная позиция, на которой можно оказаться. Я думаю, что каждый пилот стремится выступать как можно лучше. У нас были некоторые проблемы, но мы хотели бы оставить их позади», – приводит слова Переса Racingnews365.

Напомним, Серхио Перес на данный момент занимает второе место в личном зачёте пилотов Формулы-1 в сезоне 2023 года. На счету мексиканца 223 очка, он опережает ближайшего преследователя британца Льюиса Хэмилтона на 33 балла. Лидером зачёта является голландец Макс Ферстаппен с 400 очками.