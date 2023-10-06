Окон рассказал подробности встречи с боссом «Рено» во время его визита на базу команды

27-летний пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о встрече с генеральным директором «Рено» Лукой де Мео во время его визита на базу французской команды.

«В тот день у меня была встреча по результатам выступлений. Я, конечно, присутствовал во время речи Луки. Лука пришёл, чтобы подзарядить и мотивировать всех на заводе. Хорошо, что он навестил нас. Он ответил на различные вопросы каждого.

Конечно, есть вещи, которые нам необходимо улучшить. Мы находимся на этом пути, и я уверен, что мы сможем достичь своей цели в будущем. Всегда приятно видеть, как босс приходит на фабрику, входит в двери и всех мотивирует» — приводит слова Окона перед Гран-при Катара F1i.

Благодаря усилиям Эстебана Окона и Пьера Гасли «Альпин» занимает уверенное шестое место в Кубке конструкторов. Французским пилотам по разу удавалось попасть на подиум по ходу сезона-2023.