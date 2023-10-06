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«Мой отец будет быстрым в этих условиях». Сайнс пошутил во время практики ГП Катара

«Мой отец будет быстрым в этих условиях». Сайнс пошутил во время практики ГП Катара
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший с юмором ответил на вопрос команды об условиях во время первой свободной тренировки Гран-при Катара, которая проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию свободной практики.

«Да, мой отец будет быстрым в этих условиях», — сказал Сайнс по радиосвязи в ходе первой свободной тренировки Гран-при Катара, которая началась в условиях пыльного асфальта. Его слова попали в телетрансляцию свободной практики.

Отметим, что Карлос Сайнс-старший — двукратный чемпион мира по классическому ралли и четырёхкратный победитель ралли-марафона «Дакар» — считается одним из лучших в мире пилотов в гонках по бездорожью.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.

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