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Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Катара. Позади — две «Феррари»

На трассе «Международный автодром Лусаил» завершилась первая свободная тренировка Гран-при Катара Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.

Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,428.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588.

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952.

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122.

12. Александер Албон («Уильямс») +1,162.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,262.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393.

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613.

18. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,678.

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074.