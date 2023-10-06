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Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Катара. Позади — две «Феррари»

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Катара. Позади — две «Феррари»
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На трассе «Международный автодром Лусаил» завершилась первая свободная тренировка Гран-при Катара Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.

Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,428.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588.
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952.
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122.
12. Александер Албон («Уильямс») +1,162.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,262.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613.
18. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,678.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074.

Формула-1 2023. Этап 18, Доха, Катар
Гран-при Катара. Свободная практика 1
06 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.428
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.334
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.481
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