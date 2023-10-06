Источник: ФИА увеличила лимит на капитальные вложения для аутсайдеров Ф-1 на $ 20 млн

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение повысить лимит на капитальные вложения для команд-аутсайдеров Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport.

Ранее некоторые команды, например, «Уильямс» отмечали, что им тяжело сократить отставание от лидеров, имея устаревшую инфраструктуру и иструменты, а обновить материальную базу мешает установленный лимит.

По информации источника, финансовый регламент Формулы-1 будет изменён с учётом инфляции: лимит на капитальные вложения на период, завершающийся в конце 2023 года, повышен с $ 36 до $ 45 млн. Также со следующего года начнут действовать новые ограничения, основанные на результатах команд в 2020, 2021 и 2022 годах.

«Уильямс», «Хаас», «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» смогут потратить $ 65 млн вместо $ 45 млн за четырёхлетний период, завершающийся 31 декабря 2024 года. Для «Макларена», «Альпин» и «Астон Мартин» лимит повышен с $ 45 млн до $ 58 млн, для «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» – с $ 45 млн до $ 51 млн.