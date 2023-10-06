Льюис Хэмилтон: Тото Вольф опустошён тем, что не смог приехать в Катар, но он на связи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об отсутствии руководителя команды Тото Вольфа, который пропускает уже второй Гран-при подряд, восстанавливаясь после операции.

«Тото, хотя его здесь нет лично, участвует в каждом собрании команды. Он явно опустошён, потому что не может быть здесь, но он позвонил во время нашего собрания сегодня, он позвонит на собрание завтра утром и во второй половине дня.

Он на связи точно так же, как ребята на базе команды, чтобы обсудить стратегию на уикенд. Он по-прежнему на 100 процентов руководит командой, его просто нет физически здесь, в этой стране, но он всё ещё участвует в наших собраниях, он выступает на них так же, как если бы он был здесь.

Он невероятно усердно работал, чтобы привести эту команду в то положение, в котором она находится сегодня, и у него должна быть возможность без проблем проводить выходные — он босс. Я просто прошу его не волноваться», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.