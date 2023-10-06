Пиастри потерял три позиции по итогам квалификации ГП Катара из-за нарушения границ трассы

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри был оштрафован по итогам квалификации Гран-при Катара. Пиастри показал третий результат, но финальный быстрый круг австралийца сняли за несоблюдение границ трассы. При этом время Оскара в первой попытке позволило ему занять в протоколе шестое место.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что партнёр Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис показал второе время, но тоже был оштрафован за нарушение границ трассы.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Ферстаппен может досрочно завоевать свой третий титул чемпиона мира Формулы-1 уже на этой неделе, если наберёт по ходу уикенда три очка.