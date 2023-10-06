Квалификационные дуэли в Формуле-1: Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, опередив Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Катара, уже в девятый раз в сезоне оказался быстрее напарника и вновь вышел в лидеры внутрикомандной дуэли. Счёт между пилотами «Мерседеса» — 9:8.

Кроме того, Оскар Пиастри, который потерял третье место и в итоговой классификации расположился шестым, уже во второй раз подряд опередил Ландо Норриса. Отметим также, что в шести последних квалификациях австралиец четырежды был быстрее своего более опытного напарника.

Среди других результатов стоит выделить очередную победу Пьера Гасли над Эстебаном Оконом. В девяти последних квалификациях Гасли семь раз оказывался сильнее напарника и во внутрикомандной дуэли опережает Окона со счётом 10:7.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Мерседес»: Расселл — 9:8 — Хэмилтон.

«Феррари»: Леклер — 10:7 — Сайнс.

«Альпин»: Гасли — 10:7 — Окон.

«Альфа Таури»: Цунода — 4:1 — Лоусон.

«Альфа Ромео»: Боттас — 12:5 — Чжоу.

«Хаас»: Хюлькенберг — 12:5 — Магнуссен.

«Макларен»: Норрис — 12:5 — Пиастри.

«Ред Булл»: Ферстаппен — 15:2 — Перес.

«Астон Мартин»: Алонсо — 15:2 — Стролл.

«Уильямс»: Албон — 17:0 — Сарджент.

Лучшим в квалификации Гран-при Катара стал действующий чемпион Макс Ферстаппен — в воскресном заезде он разделит первый ряд стартового поля с Джорджем Расселлом из «Мерседеса». Следом за ними расположились Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер.

Добавим, что 18-й этап сезона проходит в формате со спринтом — в субботу гонщики проведут ещё одну квалификацию, которая определит расстановку на старте короткого заезда.