Ваулз: «Уильямс» категорически против 11-й команды, наш кусок пирога только сокращается

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался по поводу возможного появления на стартовой решётке Формулы-1 ещё одной, 11-й, команды. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти» на вступление в Формулу-1. Теперь окончательное решение предстоит принять руководству гоночной серии.

«Мои мысли на этот счёт предельно ясны. «Уильямс» против 11-й команды, я бы даже сказал категорически против. Я несу ответственность за 900 сотрудников нашей компании. Вы увидите, что мы потеряем деньги.

Мы инвестируем в Формулу-1, чтобы она стала лучше, и верим в направление, в котором развивается спорт. Думаю, причина в том, что у нас наконец-то появилась устойчивая организация. На самом деле команды все больше и больше работают вместе. Поэтому мы видим очень близкие результаты в гонках.

Но не только мы нестабильны с финансовой точки зрения, на мой взгляд, это касается половины команд.

Добавлять 11-ю команду разумно только в тот момент, когда десятая команда в таблице станет стабильной в финансовом плане. Все говорят, что ситуация подходящая, и в некоторых отношениях это так. Но в «Формулу-1 вложены сотни миллионов. Думаю, надо очень осторожно разбавлять то, что уже имеется. Иначе это просто приведёт к потере нашего дохода.

Мы с самого начала дали понять, что более чем рады новым участникам, но в результате наш кусок пирога должен расти, а не уменьшаться. Пока он только сокращается.

Хочу прояснить, что мы не против «Андретти» или «Дженерал Моторс». Совсем наоборот. Я приму «Дженерал Моторс» с распростёртыми объятиями. Это невероятная организация, которая, как я думаю, сделает наш спорт лучше», – приводит слова Ваулза Autosport.