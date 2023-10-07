В «Альфа Таури» сообщили, что Риккардо вернётся на ГП США, несмотря на результаты Лоусона

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер подтвердил, что австралийский пилот Даниэль Риккардо, восстанавливающийся после перелома руки, сможет принять участие в Гран-при США.

«Риккардо вернётся на Гран-при США? Это определённо входит в наши планы. В понедельник он работал на симуляторе и сказал, что может идти почти до конца, но он не готов на 100 процентов, поэтому мы не хотели торопить события.

Учитывая, что у нас есть удивительная роскошь иметь третьим пилотом Лиама, который может в любой момент сесть за руль, мы вместе решили дать Риккардо немного больше времени, и рассчитываем, что он будет в машине в Остине.

Я думаю, все согласятся, что боевое крещение Лиама в Зандворте было невероятно трудным, из-за дождя и сложной трассы, но он справился с этим и продолжает выступать. Он проделал отличную работу, взаимодействуя с инженерами, он прислушивается, а затем становится лучше круг за кругом. Он очень быстро учится.

Он борется, и я действительно должен сказать, что восхищаюсь тем, как он выступил в Сингапуре. Его машина, казалось, была вдвое шире остальных. После этого я назвал его Лиамом-Львом, потому что мне действительно показалось, что это впечатляющее выступление, и он продолжает добиваться результатов. Я очень рад видеть его в нашей команде», — приводит слова Байера Speedcafe.