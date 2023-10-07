Албон: если Норрис настолько уверен в себе, то двери «Ред Булл» широко открыты для него

Пилот «Уильямса» Александер Албон выразил мнение, что гонщику «Макларена» Ландо Норрису вполне по силам перейти в «Ред Булл» и заменить Серхио Переса, который подвергается серьёзной критике в текущем сезоне.

«Думаю, если он захочет, он может перейти в «Ред Булл». Надо подождать и посмотреть, что произойдёт, потому что я не думаю, что кому-то нравится быть напарником Макса. Это очень сложно, по крайней мере, у меня самого есть этот опыт.

Хотя если Норрис настолько уверен в себе, а так, скорее всего, и есть, то думаю, что двери «Ред Булл» широко открыты для него. При этом отношения между Ландо и «Маклареном» достаточно крепкие, так что посмотрим», – приводит слова Албона GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Italia.