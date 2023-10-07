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Лоуренс Стролл опроверг информацию о продаже «Астон Мартин»

Лоуренс Стролл опроверг информацию о продаже «Астон Мартин»
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В «Астон Мартин» прокомментировали информацию, что команда может быть продана государственному фонду Саудовской Аравии.

«Лоуренс ясно дал понять, что о продаже не может быть и речи. Этот вид спорта популярен как никогда, и стоимость команд постоянно растёт. Ничего подобного нет в планах», — приводит слова неназванного представителя команды F1-Insider.

«На данный момент продажа не планируется. Однако к нам обратились. Формула-1 — это спорт и бизнес, который не стоит на месте», — приводит слова владельца команды Лоуренса Стролла F1-Insider со ссылкой на пресс-службу «Астон Мартин».

Ранее сообщалось, что возможная продажа вызвана разочарованием Лэнса Стролла, сына владельца и пилота команды, в своих перспективах в Формуле-1.

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Источник: Лоуренс Стролл может продать команду Ф-1 госфонду Саудовской Аравии
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