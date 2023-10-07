Пиастри — после завоевания спринтерского поула: видел на экране, как Ландо допустил ошибку

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший первое место в спринт-квалификации Гран-при Катара, поделился своими эмоциями после победы в заезде и рассказал об ожиданиях на спринтерскую гонку. Он также отметил, что видел ошибку своего напарника по команде Ландо Норриса.

«Я очень-очень рад. Это был довольно хороший круг. Видел на большом экране, как Ландо совершил ошибку в последнем повороте. Немного не получалось в первых двух сегментах этой квалификации, но потом я подготовил своё выступление для последнего. Очень доволен прекрасной работой команды.

Макс стартует третьим, поэтому он не так уж далеко. Мы постараемся выступить на лучшем уровне. Под вопросом остаётся выбор резины, но мы попытаемся оторваться и показать хороший результат», — приводит слова Пиастри после спринт-квалификации Гран-при Катара Sky Sports.

Оскар Пиастри разделит первый ряд стартовой решётки с Ландо Норрисом, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стартует третьим.