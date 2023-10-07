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Хельмут Марко: наш план был разорван в клочья из-за ошибки Ферстаппена

Хельмут Марко: наш план был разорван в клочья из-за ошибки Ферстаппена
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Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в квалификации спринтерской гонки на Гран-при Катара. Напомним, голландский пилот стартует в спринтерском заезде третьим, позади пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

В третьем сегменте Ферстаппен дважды выезжал на трассу, но время его первого круга было отменено из-за выезда за пределы лимитов трассы.

«После того как круг был списан, наш план был разорван в клочья. Потом это была попытка исправить что-то в последний момент», — сказал Марко после спринтерской квалификации ORF.

Макс Ферстаппен имеет возможность завоевать третий титул чемпиона Формулы-1 уже в спринтерской гонке Гран-при Катара. Для этого ему необходимо уступить по итогам спринтерской гонки Серхио Пересу не более пяти очков.

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