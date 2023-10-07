Общий зачёт Ф-1: «Макларен» сократил отставание от «Астон Мартин» до 35 очков

По итогам спринтерской гонки Гран-при Катара Формулы-1 Макс Ферстаппен обеспечил себе звание чемпиона мира: отрыв голландца от Серхио Перес вырос до 184 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» благодаря попаданию на подиум Оскара Пиастри и Ландо Норриса ещё приблизился к «Астон Мартин»: преимущество команды Лоуренса Стролла сократилось до 35 очков.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 407 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 194.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 174.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 153.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 137.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 121.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 120.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 65.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 46.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 38.

13. Александер Албон («Уильямс») — 22.

14. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 6.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 4.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 630 очков.

2. «Мерседес» — 314.

3. «Феррари» — 290.

4. «Астон Мартин» — 221.

5. «Макларен» — 186.

6. «Альпин» — 84.

7. «Уильямс» — 22.

8. «Хаас» — 12.

9. «Альфа Ромео» — 10.

10. «Альфа Таури» — 5.