«Он невероятный!» Хельмут Марко — о третьем чемпионском титуле Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о третьем чемпионском титуле Макса Ферстаппена, завоёванном в спринтерской гонке Гран-при Катара. Голландский пилот финишировал в спринте вторым, тогда как единственный возможный конкурент Серхио Перес сошёл с дистанции.

«Это невероятно, он невероятный! К сожалению, машина безопасности разрушила нашу стратегию, иначе мы могли бы добиться победы. Но мы чемпионы мира, и это всё, что имеет значение.

Я знаю его уже 10 лет и всегда удивляюсь его успехам, этому нет конца. Это продолжается и продолжается, поэтому быть с ним рядом не поддаётся воображению. У нас не будет головной боли перед воскресной гонкой, мы полностью сосредоточены», — приводит слова радостного Марко GPBlog со ссылкой на Viaplay.

Макс Ферстаппен сравнялся по количеству завоёванных титулов с бразильцами Нельсоном Пике и Айртоном Сенной, австрийцем Ники Лаудой и легендами 60-70-х годов Джеком Брэбемом и Джеки Стюартом.