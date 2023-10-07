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«Он невероятный!» Хельмут Марко — о третьем чемпионском титуле Ферстаппена

«Он невероятный!» Хельмут Марко — о третьем чемпионском титуле Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о третьем чемпионском титуле Макса Ферстаппена, завоёванном в спринтерской гонке Гран-при Катара. Голландский пилот финишировал в спринте вторым, тогда как единственный возможный конкурент Серхио Перес сошёл с дистанции.

«Это невероятно, он невероятный! К сожалению, машина безопасности разрушила нашу стратегию, иначе мы могли бы добиться победы. Но мы чемпионы мира, и это всё, что имеет значение.

Я знаю его уже 10 лет и всегда удивляюсь его успехам, этому нет конца. Это продолжается и продолжается, поэтому быть с ним рядом не поддаётся воображению. У нас не будет головной боли перед воскресной гонкой, мы полностью сосредоточены», — приводит слова радостного Марко GPBlog со ссылкой на Viaplay.

Макс Ферстаппен сравнялся по количеству завоёванных титулов с бразильцами Нельсоном Пике и Айртоном Сенной, австрийцем Ники Лаудой и легендами 60-70-х годов Джеком Брэбемом и Джеки Стюартом.

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