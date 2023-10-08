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Судьи вынесли решение после разбора аварии Окона, Переса и Хюлькенберга

Судьи вынесли решение после разбора аварии Окона, Переса и Хюлькенберга
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Стюарды Гран-при Катара Формулы-1 завершили разбор обстоятельств столкновения между Эстебаном Оконом, Нико Хюлькенбергом и Серхио Пересом в субботней спринтерской гонке, которые боролись за места с восьмого по десятое. По итогам расследования никто из гонщиков не получил штрафа как основной виновник аварии.

В своём расследовании судьи отметили, что пусть Окон и начал смещаться вправо, что привело к аварии, французский гонщик оставлял достаточно места на трассе для себя и Хюлькенберга и при этом не мог увидеть болид «Ред Булл» ещё правее. Стюарды решили, что ни один из гонщиков не несёт полной или основной ответственности за столкновение и что данную аварию можно признать обычным гоночным инцидентом.

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