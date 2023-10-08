Карлос Сайнс возмутился, что пилотов не проинформировали о проблемах «Пирелли» в Катаре

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о проблемах использования резины на Гран-при Катара, а также выразил недовольство тем, что дирекция гонки не смогла вовремя проинформировать пилотов.

«Если стоит вопрос безопасности, то мы должны предпринять действия. Конечно, мне не нравится сложившаяся ситуация, которая возникла ещё в 2021 году, а между тем было два года, чтобы исправить плохие поребрики. Обновили покрытие, переделали поребрики, но по какой-то причине ФИА продолжала использовать этот дизайн поребрика, который уничтожает резину «Пирелли». Я не виню «Пирелли», но в то же время очевидно, что там происходит.

Мы приехали на трассу сегодня утром и увидели новости в прессе. Никто не сообщил нам о изменениях в лимитах трассы, и никто не сказал нам, что шины расслаиваются или что-то в этом роде. Мы узнаём новости из прессы, а это явно не то, что должно происходить. Как профсоюз пилотов, мы недовольны ситуацией и надеемся, что сотрудничество станет лучше, потому читать статьи в прессе, когда речь идёт о безопасности – это не очень хорошо», — приводит слова Сайнса Motorsport.