Ромен Грожан спрогнозировал топ-5 пилотов по итогам ГП Катара

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Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан сделал прогноз на итоги воскресной гонки Гран-при Катара. По мнению француза, пилоты, занявшие первый ряд стартовой решётки по итогам квалификации, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Джордж Расселл из «Мерседеса» сохранят свои позиции.

Грожан также ожидает, что Льюис Хэмилтон составит компанию на подиуме своему напарнику. Француз предположил, что прорыв с шестого места совершит Оскар Пиастри, который обгонит Шарля Леклера и Фернандо Алонсо.

Таким образом, топ-5 по мнению Ромена Грожана будет выглядеть следующим образом:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл»

2. Джордж Расселл «Мерседес»

3. Льюис Хэмилтон «Мерседес»

4. Оскар Пиастри «Макларен»

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин»

Гонка Гран-при Катара состоится сегодня, 8 октября, в 20:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки очередного этапа Формулы-1 в сезоне-2023.