Ромен Грожан спрогнозировал топ-5 пилотов по итогам ГП Катара

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан сделал прогноз на итоги воскресной гонки Гран-при Катара. По мнению француза, пилоты, занявшие первый ряд стартовой решётки по итогам квалификации, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Джордж Расселл из «Мерседеса» сохранят свои позиции.
Грожан также ожидает, что Льюис Хэмилтон составит компанию на подиуме своему напарнику. Француз предположил, что прорыв с шестого места совершит Оскар Пиастри, который обгонит Шарля Леклера и Фернандо Алонсо.
Таким образом, топ-5 по мнению Ромена Грожана будет выглядеть следующим образом:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл»
2. Джордж Расселл «Мерседес»
3. Льюис Хэмилтон «Мерседес»
4. Оскар Пиастри «Макларен»
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин»
Гонка Гран-при Катара состоится сегодня, 8 октября, в 20:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки очередного этапа Формулы-1 в сезоне-2023.