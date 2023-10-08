Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира по картингу

Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира по картингу
Комментарии

15-летний российский пилот Кирилл Куцков стал победителем финала чемпионата мира по картингу в Франчакорте в категории OK. Отметим, что россиянин начал гонку с 13-го места.

В финале категории OK Кирилл опередил Рене Ламмерса, Кина Накамуру-Берту и Энцо Тарваничикула.

Ещё два представителя России — Анатолий Хавалкин и Дмитрий Матвеев — заняли седьмое и девятое места соответственно.

Стоит отметить, что это первая победа на чемпионате мира в истории российского картинга.

Материалы по теме
Мечтаете о сыне-гонщике? Рассказываем, как попасть в автоспорт и на что обратить внимание
Мечтаете о сыне-гонщике? Рассказываем, как попасть в автоспорт и на что обратить внимание
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android