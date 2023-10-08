Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира по картингу

15-летний российский пилот Кирилл Куцков стал победителем финала чемпионата мира по картингу в Франчакорте в категории OK. Отметим, что россиянин начал гонку с 13-го места.

В финале категории OK Кирилл опередил Рене Ламмерса, Кина Накамуру-Берту и Энцо Тарваничикула.

Ещё два представителя России — Анатолий Хавалкин и Дмитрий Матвеев — заняли седьмое и девятое места соответственно.

Стоит отметить, что это первая победа на чемпионате мира в истории российского картинга.