Лэнс Стролл заявил, что терял сознание в машине во время гонки Гран-при Катара

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что плохо себя чувствовал в заключительной стадии гонки Гран-при Катара Формулы-1. По словам Стролла, он фактически терял сознание, находясь за рулём. Эти проблемы не помешали канадцу довести гонку до финиша.

«Я финишировал девятым, но получил два штрафа за нарушение границ трассы. Но я в машине терял сознание, а они нарисовали бордюры, сделав трассу уже — так что ты даже не можешь почувствовать поребрики.

Ты просто пытаешься всё разглядеть. Но проблема в том, что не можешь увидеть, где ты едешь, потому что теряешь сознание! Я полностью отключался. Проблемы начались за 20 кругов до финиша», — приводит слова Стролла RacingNews365.

Ранее стало известно, что проблемы с самочувствием также возникли у обоих пилотов «Уильямса», а также Эстебана Окона.