В «Уильямсе» рассказали, что Албону тоже пришлось обратиться к врачам

Команда Формулы-1 «Уильямс» рассказала, что и второй её гонщик столкнулся с проблемами со здоровьем в гонке Гран-при Катара Формулы-1. Американец Логан Сарджент досрочно сошёл из-за плохого самочувствия, а теперь стало известно, что таиландец Александер Албон попал к медикам после финиша в гонке.

«После Гран-при Катара Алекса отправили в медицинский центр, чтобы медики помогли ему после сильного перегрева. Ему оказали помощь, после чего медицинская бригада отпустила его», — гласит заявление «Уильямса».

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Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.

5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:20.181.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:21.652.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.300.

13. Александер Албон («Уильямс») +1:31.014.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.

Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.

Карлос Сайнс («Феррари») — не стартовал.