Определены восемь полуфиналистов NASCAR Cup Series сезона-2023

На дорожной трассе внутри овала «Шарлотт Мотор Спидвей» завершился второй раунд плей-офф NASCAR Cup Series 2023 года. Победу одержал пилот Kaulig Racing Эй-Джей Оллмендингер, который на последних кругах сдержал Уильяма Байрона из Hendrick Motorsports. Для Оллмендингера это уже третья победа в NASCAR Cup Series, ранее он уже побеждал на дорожных трассах в Уоткинс-Глене и Индианаполисе.

Третье место занял Кайл Буш, который опередил своего сменщика в Joe Gibbs Racing Тая Гиббса, а также Джоуи Логано — действующего чемпиона NASCAR Cup Series, который уже выбыл из плей-офф. Топ-6 замкнул Тайлер Реддик.

NASCAR Cup Series. Bank of America Roval 400, ровал «Шарлотт» (топ-10):

1. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 109 кругов.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,666 сек.

3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +3,094.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,418.

5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +4,070.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +5,168.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +5,898.

8. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,812.

9. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +7,992.

10. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +10,438.

Гонка в Шарлотте определила восьмерых участников полуфинала сезона-2023. В третий раунд, несмотря на финиш в первой тройке, не пробился Кайл Буш — в двух предыдущих гонках он не поднимался выше 25-й позиции. Кроме того, из борьбы за титул выбыл Брэд Кезеловски, который после разворота на 92-м круге занял лишь 18-е место. Также в зоне вылета остались Росс Честейн и Бубба Уоллас.

Итоги второго раунда плей-офф:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Техасе.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа на «Талладеге».

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3117 очков.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3117.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 3107.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3106.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3103.

8. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3102.

9. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 3090.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 3085.

11. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 3079.

12. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 3072.

Первая гонка полуфинала NASCAR Cup Series — заезд South Point 400 — пройдёт 15 октября на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей». В течение следующих трёх этапов будут отсеяны ещё четверо участников плей-офф, а оставшиеся четыре пилота разыграют между собой чемпионский титул в финальной гонке сезона 5 ноября.