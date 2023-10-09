Норрис — о ГП Катара: мой темп был определённо лучше, чем у Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что он мог опередить своего товарища по команде Оскара Пиастри на Гран-при Катара.

«Всякий раз, когда я приближался к Оскару, грязный воздух доставлял немало хлопот. Даже с задними маркерами ты оказывался в пределах трёх секунд или около того и тут же терял время. На трассе, где так много зависит от нагрузки и таких длинных поворотов, как только появляется немного грязного воздуха, это становится большой проблемой.

Так что я думаю, что мой темп был определённо немного лучше. Оскар проделал очень хорошую работу в этот уикенд. Он обошёл меня и был очень быстр. Он совершил меньше ошибок и вышел в лидеры, так что снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Норриса GPblog.