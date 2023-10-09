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Карлос Сайнс сделал заявление по поводу неучастия в гонке Гран-при Катара

Карлос Сайнс сделал заявление по поводу неучастия в гонке Гран-при Катара
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу неучастия в гонке Гран-при Катара. Незадолго до старта заезда на машине испанца обнаружили утечку топлива, из-за чего он не смог выступить в гонке.

«Мы разочарованы, ведь упустили возможность. Все мы знаем, что автоспорт временами может быть жестоким, и сегодня я испытал на себе худшее из возможных проявлений. Обидно. Думаю, я мог бы провести хорошую гонку и набрать несколько важных очков для Кубка конструкторов. Как и в любой ситуации, из этой можно будет извлечь уроки на будущее. Теперь важно сосредоточиться на последних пяти гонках года», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».

Пилот Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

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