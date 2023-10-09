Эдди Джордан назвал пилота, который сможет бросить вызов Ферстаппену в ближайшие годы

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан комплиментарно высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Сейчас стоит говорить о «Макларене». На данный момент «Макларен» и Оскар Пиастри просто великолепны. Он единственный пилот, который, как мне кажется, сможет противостоять Максу Ферстаппену в ближайшие годы. Не могу не признаться, что испытываю огромное уважение к этому парню. Думаю, что у него большое будущее. Давайте посмотрим, что произойдёт дальше», — сказал Джордан в подкасте talkSPORT.

На минувшем Гран-при Катара Пиастри занял второе место. Победу добыл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим был Ландо Норрис («Макларен»).

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: