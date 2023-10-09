Перес уступил Строллу в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Хэмилтон — вне топ-5

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес после провального Гран-при Катара пропустил вперёд Лэнса Стролла и откатился на 19-е место сводного рейтинга оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет гонщикам по итогам каждого этапа.

На трассе «Лусаил» мексиканец в двух заездах с трудом набрал лишь одно очко, получив в воскресенье сразу три штрафа и удостоившись оценки в три балла. В то же время Лэнс Стролл, который тоже выступил неудачно, получил оценку в пять баллов из десяти и по среднему баллу опередил гонщика «Ред Булл».

Кроме того, Гран-при Катара провально завершился для Льюиса Хэмилтона — после столкновения с Джорджем Расселлом на старте экс-чемпион получил лишь четыре балла и откатился на шестую строчку сводной таблицы.

Место британца в топ-5 после яркого выступления занял Оскар Пиастри, получивший максимальную оценку.

Пять худших пилотов по рейтингу «Чемпионата»:

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5,68 балла.

19. Серхио Перес («Ред Булл») — 5,65.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5,47.

21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 4,35.

22. Логан Сарджент («Уильямс») — 4,06.

Сезон Формулы-1 продолжится 22 октября этапом на «Трассе Америк» в Остине.