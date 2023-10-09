Оруджев — о командной тактике «Макларена»: мне этот момент не понравился

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о решении руководства команды «Макларен» запретить пилотам команды Ландо Норрису и Оскару Пиастри вести между собой борьбу за второе место в гонке Гран-при Катара.

«Мне этот момент не понравился. Запас был большой, могли бы и побороться. Но им виднее, они борются только за место в Кубке конструкторов, и там им очень нужны очки. Так что с этой точки зрения сделали так, как безопаснее», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Гран-при Катара проходил в Лусаиле с 6 по 8 октября. Победителем стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе и третье места достались пилотам «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису соответственно.