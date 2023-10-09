«Будь всё наоборот, говорил бы о риске для жизни». Вассёр – о нарушении Алонсо в Катаре

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал инцидент, произошедший между пилотом команды Шарлем Леклером и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в гонке Гран-при Катара, которая состоялась на минувших выходных.

Напомним, в середине гонки Алонсо выехал на гравий, но смог вернуться на трассу, однако сделал это небезопасно, появившись прямо перед Леклером, за что получил предупреждение.

«Будь всё наоборот, думаю, что Фернандо был бы более чем эмоционален по радио, говорил бы, что его жизнь была в опасности и тому подобное…

Я считаю, что это слишком: появляться из ниоткуда и пересекать трассу под 90-градусным углом. Хотя решение принадлежало не мне», — приводит слова Вассёра издание RaceFans.