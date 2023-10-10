Алексей Попов считает, что «Макларен» и «Мерседес» в Катаре были быстрее, чем «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказал мнение о том, что некоторые команды были быстрее, чем «Ред Булл» на Гран-при Катара.
«Может быть, это первый такой случай. Мы не берём в расчёт Сингапур, где «были откровенно хуже «Макларен», «Мерседес» и «Феррари». В Катаре они вроде как «выехали», но не факт, что по чистому темпу у них была самая быстрая машина. Макс «вытащил», к тому же и с поула стартовал. Но, возможно, «Макларен» и «Мерседес» были быстрее», – сказал Попов на своем YouTube-канале.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 407 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 194.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 174.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 153.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 137.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 121.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 120.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 65.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 46.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 38.
13. Александер Албон («Уильямс») — 22.
14. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 6.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 4.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 630 очков.
2. «Мерседес» — 314.
3. «Феррари» — 290.
4. «Астон Мартин» — 221.
5. «Макларен» — 186.
6. «Альпин» — 84.
7. «Уильямс» — 22.
8. «Хаас» — 12.
9. «Альфа Ромео» — 10.
10. «Альфа Таури» — 5.