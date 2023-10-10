Пилоты Формулы-1 Хэмилтон и Расселл встретились с Дэвидом Бекхэмом

Пилот команды «Мерседес» в Формуле-1 Джордж Расселл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Также на снимке присутствует товарищ Расселла по команде, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

«Дэвид, было здорово встретиться с тобой. Поздравляю с выходом нового документального фильма на Netflix, мне понравилось!» — написал Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Дэвид Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он выступал за команду с 1993 по 2003 год. В 2003-м Бекхэм перешёл из английского клуба в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила € 37,5 млн. Сейчас является совладельцем клуба «Интер Майами».

Ранее Бекхэм поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием третьего чемпионского титула. Ферстаппен его добыл после победы на Гран-при Катара.

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