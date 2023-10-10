Марко рассказал, как изменился Ферстаппен с момента завоевания первого титула в Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Со времени своего первого титула чемпиона мира в 2021 году он невероятно улучшился и в то же время обрёл определённое спокойствие. Нынешний сезон характеризуется тем, что у него не было ни спадов, ни ошибок. Пилотирование на таком уровне каждый уикенд в таком возрасте просто уникально. Он не витает в облаках. Живёт собственной жизнью, но основное внимание сосредоточено на Формуле-1. Итак, как я уже сказал, за пределами машины он идеальный зять. Но в машине всё кардинально меняется», — приводит слова Марко GPFans со ссылкой на Sky Germany.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: