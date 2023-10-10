Доходы «Мерседеса» в Формуле-1 значительно увеличились по сравнению с прошлым годом

Доход компании, стоящей за командой Формулы-1 «Мерседес», в 2022 году составил более £ 474 млн, а прибыль — £ 89 млн. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Autosport.

По сути, эти цифры отражают рост доходов от спонсорской поддержки и призового фонда Формулы-1 и являются убедительным доказательством того, насколько успешными могут быть ведущие команды в нынешних финансовых условиях.

Показатель оборота также включает вклад подразделения прикладных наук. Как и другие крупные команды, «Мерседес» перевела людей и другие ресурсы из непосредственного участия в программе Формулы-1, чтобы не превысить лимит расходов.

В общий показатель дохода также включены такие статьи, как продажа коробок передач и связанных с ними систем компаниям «Астон Мартин» и «Уильямс».