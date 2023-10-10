Болид Алонсо послужил материалом для чемоданов стоимостью более $ 4 тыс. за штуку

Британский производитель люксовых чемоданов анонсировал продажу лимитированной версии ручной клади, созданной в том числе за счёт добавления части углеродного волокна, взятого из автомобиля AMR23, на котором Фернандо Алонсо завоевал свой исторический сотый подиум в Формуле-1. Это случилось на Гран-при Саудовской Аравии нынешнего сезона (третье место).
Фото: Aston Martin Aramco Cognizant
Фото: Aston Martin Aramco Cognizant
Фото: Aston Martin Aramco Cognizant
Фото: Aston Martin Aramco Cognizant
Стоимость одного экземпляра составляет £ 3 495 ($ 4 286). В общей сложности было сделано 50 ручной клади.
Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (оба титула выигрывал с «Рено»). С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», он трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.
В «Мерседесе» показали, как вернули Фернандо Алонсо кубок за третье место: