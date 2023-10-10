Сайнс: если кто и сможет бросить вызов «Ред Булл» в следующем сезоне, то это «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на сезон-2024 и заявил, что именно «Феррари» может навязать борьбу доминирующему в сезоне-2023 «Ред Булл».

«Я всегда настроен оптимистично перед началом сезона. Я был оптимистичен и в прошлом году, но мы забуксовали. Думаю, что если взглянуть на два последних сезона, то единственные, кто мог немного противостоять «Ред Булл», — это «Феррари», в первой половине прошлого сезона и сейчас с победой в Сингапуре и подиумом в Монце.

С введения нового регламента «Ред Булл» непобедим, но если кто-то и может время от времени опережать «Ред Булл», то это мы. Считаю, что мы в лучшей позиции, чтобы попытаться побороться вновь в следующем году.

Мы точно знаем, чего нам не хватает. Нам удалось понять и обозначить эту проблему. Другая важная вещь — это способность среагировать, чтобы вложить всё в болид следующего года, начиная с первой гонки. Думаю, если кто и будет бороться с «Ред Булл», то это «Феррари». У нас есть чёткие цели, и мы знаем, в каком направлении двигаться. Если есть какая-то команда, способная дать отпор, то, как мы видели ранее, — это «Феррари». Время покажет», — приводит слова Сайнса GPFans.

В сезоне-2023 единственным пилотом не из «Ред Булл», выигрывавшим гонку, был Карлос Сайнс. Ему удалось одержать победу на Гран-при Сингапура.