Деймон Хилл рассказал, каким преимуществом над соперниками обладает Макс Ферстаппен

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл раскрыл преимущество, которое помогает Максу Ферстаппену в борьбе с конкурентами в Формуле-1. Прославленный британский пилот объяснил, что становлению Макса мог способствовать его отец, Йос Ферстаппен.

«Он представитель нового поколения гонщиков, относительно нового. Они начинают рано, а в случае Макса его отец был пилотом Формулы-1, так что ему довелось проводить тренировки с Йосом и принимать его указания.

Михаэль Шумахер жил на картинговой трассе, но его отец не был пилотом Формулы-1, хотя он начал очень рано, как и Льюис Хэмилтон. Однако Макса с раннего возраста правильно воспитывали и тренировали, чтобы он понимал, что от него требуется.

У него выдающийся талант, у него есть голова на плечах, и он зрелый человек. Он пришёл в Формулу-1 17-летним, ещё до того, как мог водить обычную машину. Он был непостоянным, но быстрым. Теперь же он смог совместить энтузиазм и скорость с опытом. Он с каждым разом становится всё лучше и лучше», — сказал Хилл в интервью Sky Sports.

Йос Ферстаппен выступал в восьми сезонах Формулы-1, на его счету два подиума, оба — на заре карьеры, в «Бенеттоне» в 1994 году.