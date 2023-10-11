Motorsport: Даниил Квят намерен выступить на тестах в Супер Формуле

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят намерен принять участие в тестах японского чемпионата Супер Формула, которые состоятся с 6 по 8 декабря. Об этом информирует Motorsport.

По сведениям источника, россиянин будет работать с командой Honda Nakajima Racing. Сообщается, что возможность принять участие в тестах у Квята появилась благодаря его давним связям с бывшим руководителем «Альфа Таури» Францом Тостом, который, в свою очередь, знаком с менеджером японской команды Кацухисой Хоммой.

Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо: