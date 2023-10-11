Стало известно, как «Мерседес» пытается не допустить конфликт между Расселлом и Хэмилтоном

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» пытается не допустить конфликт между своими пилотами — Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, на Гран-при Катара между гонщиками «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом произошло столкновение. Хэмилтон, стартовавший в гонке третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив заезд. Расселл продолжил гонку и финишировал четвёртым.

В «Мерседесе» заявили, что планируют «поговорить об этом за закрытыми дверями», настаивая на том, что оба гонщика проявили «великодушие» при разрешении ситуации сразу после гонки.

Это означает, что план состоит в том, чтобы обсудить произошедшее в частном порядке и быстро двигаться дальше.