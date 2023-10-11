Марко: Алонсо — единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко на фоне слабых выступлений пилота команды Серхио Переса высказался по поводу того, кто мог бы выступать с Максом Ферстаппеном на одном уровне.

«На данный момент я вижу только одного человека, который может приблизиться к Максу — это Фернандо Алонсо», — приводит слова Марко GrandPX.NEWS.

Напомним, Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1 на минувшем Гран-при Катара. Титул он завоевал после спринта. Это чемпионство в «Королевских гонках» стало для Макса третьим подряд. В нынешнем сезоне Формулы-1 в настоящий момент в активе голландца 433 очка в общем зачёте пилотов. У его товарища по команде Серхио Переса, занимающего вторую позицию, 224 балла.